L'ingenuità di El Wafi: tocca il pallone con le mani dopo il passaggio del portiere

Il difensore del Verona Primavera ferma la palla, convinto non si sia ripreso il gioco: l'arbitro fischia il rigore, il Milan segna il pari.

Focus per novanta minuti e più, così da evitare errori clamorosi. Anche perchè nell'era digitale, quell'errore, seppur probabilmente dimenticato velocemente, arriva rapidamente in ogni dove. Ayman El Wafi è giovanissimo e ha tutta una carriera per mettersi in mostra. Oltre la clamorosa disattenzione nel match del Verona Primavera.

L'errore clamoroso di El Wafi, difensore marocchino dei gialloblù, è diventato subito virale, a margine della sfida del torneo Primavera tra il Milan di Abate e il Verona di Sammarco. Quest'ultima era passata in vantaggio nella ripresa con Calabrese, prima del rigore finale di El Hilali al 77'.

Un penalty, quello assegnato al Milan, arrivato dopo la disattenzione con pochi precedenti di El Wafi. Distratto, credendo che il gioco fosse fermo, il classe 2004 ha fermato con le mani il passaggio del portiere e compagno di squadra Boseggia. L'arbitro aveva invece già fatto ripartire il gioco, venendosi 'costretto' ad assegnare il tiro dagli undici metri alla squadra di Abate.

Tra il 2004 e il 2019, buon centrocampista tra Serie A e B, Sammarco sa cosa vuol dire per un giovane sbagliare, imparare dai suoi errori e ripartire. Nessun attacco a El Wafi, solo del dispiacere:

"Abbiamo sempre cercato di giocare e questo mi fa piacere. Purtroppo quell'ingenuità ci ha castigati: peccato, perché eravamo andati in vantaggio e la squadra era ben presente in campo e si vedeva quanto volesse portare a casa il risultato. Alla fine è andata così: ci teniamo stretto il punto".

Ingenuità, quella di El Wafi, che ha portato il Milan a pareggiare e Sammarco ad andare rapidamente oltre, in vista del prossimo impegno del torneo Primavera previsto contro il Cagliari.

Per El Wafi, che ha poco ottenuto la convocazione nel Marocco Under 20 - segno di un possibile grande avvenire - il supporto dei compagni dopo il grossolano errore. Che a 18 anni può capitare. Anche in un mondo calcistico, soprattutto legato ai giovani, in cui distrarsi un'attimo appare inconcepibile.