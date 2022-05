L'exploit di Vrioni: di proprietà della Juve, macchina da goal in Austria

Sono diversi i calciatori di proprietà delle società italiane che stanno trovando fortuna e minutaggio al di fuori dei confini nazionali. Tra questi come non menzionare la straordinaria stagione di Giacomo Vrioni, attaccante albanese di proprietà della Juventus.

Il classe 1998, infatti, sotto l'oculata regia bianconera sta trovando spazio e consensi sul palcoscenico della Bundesliga austriaca in qualità di attore protagonista con la maglia dello Swarovski Tirol. La compagine della città di Wattens, infatti, si sta rivelando contesto ideale per l'affermazione del giocatore nativo di San Severino Marche e ormai tornato a pieno regime dopo il grave infortunio patito quasi due anni fa.

Come? Ovviamente a suon di goal. Dal suo approdo in terra austriaca, infatti, Vrioni ha realizzato 17 goal in 25 partite, di cui 15 in campionato battagliando per il trono dei bomber in Bundesliga.

Dopo aver bazzicato tra Serie D, B e C, nel gennaio del 2020 si trasferisce a titolo definitivo alla Juventus Under 23. Con la formazione 'B' dei bianconeri inizia a ritagliarsi quella continuità da sempre mancatagli nelle precedenti esperienze con Matelica, Pistoiese, Venezia e Cittadella. In bianconero segna 3 goal in 11 partite e debutta in Serie A, agli ordini di Andrea Pirlo, nel match che la Juve pareggia allo Stadium contro il Verona.

Tutto sembra procedere per il verso giusto quando, il 26 novembre del 2020, la rottura del perone lo costringe ad un lungo stop che, di fatto, fa calare il sipario sulla sua annata.

Al rientro in campo in vista della stagione 2021-2022, a causa della perdita dello status di Under 23, la società piemontese opta per un parcheggio in prestito. Gli austriaci dello Swarovski Tirol sono la destinazione designata.

Una mossa che definire azzeccata suona quasi come un eufemismo. In terra austriaca, Vrioni ritrova quella vena realizzativa che lo aveva contraddistinto con la maglia della Primavera della Sampdoria. Anche in quel caso i goal furono 17, ma con il doppio delle partite all'attivo rispetto a quanto fatto vedere quest'anno.

L'articolo prosegue qui sotto

Il futuro? In primis c'è da chiudere nel migliore dei modi la stagione provando, magari, a vincere il titolo di capocannoniere. Vrioni, con i suoi 15 goal, è secondo alle spalle di Karim Adeyemi - ufficializzato proprio oggi in qualità di nuovo attaccante del Borussia Dortmund - che di goal ne ha messi a referto 20.

Tra gli obiettivi da raggiungere c'è sicuramente quello di rientrare a pieno regime anche nel giro della Nazionale albanese. Dopo aver collezionato diversi gettoni con l'Under 18 e 19 nostrane, infatti, ha ottenuto la cittadinanza albanese nel 2018 arrivando a vestire sia la casacca dell'Under 21 che quella della Nazionale 'A'. Colori da ritrovare al più presto attraverso ciò che sa fare meglio: i goal.