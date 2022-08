L'ex Porto e Real Madrid Secretario colpito da un ictus: è in terapia intensiva

Il calcio portoghese è in ansia per Carlos Secretario, ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Sergio Conceição: "Oggi non posso sorridere".

Il calcio portoghese vive ore di angoscia: Carlos Secretario, 52 anni compiuti a maggio, ex terzino tra le altre di Porto e Real Madrid, è stato ricoverato in terapia intensiva dopo essere rimasto vittima nelle scorse ore di un ictus. A confermare ufficialmente la notizia è stato il Porto, club dove Secretario ha trascorso le stagioni più belle della propria carriera, vincendo nel 2003 la Champions League sotto la guida di José Mourinho: "Forza, Carlos Secretario. La famiglia bianca e azzurra si unisce in un messaggio di forza al nostro ex giocatore". Nelle scorse ore Sergio Conceição, allenatore del Porto ed ex compagno di squadra di Secretario, si era già presentato scuro in volto di fronte ai giornalisti nonostante il successo per 1-0 sul Vizela: "C'è un elemento del nostro staff tecnico che sta passando un momento complicato - ha detto l'ex laziale, riferendosi al preparatore fisico Eduardo Oliveira, che ha appena perso il padre - E poi mi hanno appena detto che un mio ex compagno è stato ricoverato in ospedale. Non posso avere il sorriso sulle labbra". Anche Pepe, centrale del Porto, ha twittato la propria vicinanza a Secretario: "In questo momento delicato, voglio mandare un abbraccio e augurare tanta forza a Secretario e alla sua famiglia". Secretario ha trascorso quasi tutta la propria carriera di calciatore nel Porto: arrivato nel 1993, vi ha trascorso tre stagioni e poi altre otto, due periodi di tempo inframmezzati da un'annata al Real Madrid. Nel proprio palmares compaiono non solo la Champions del 2003, ma anche una Liga e una Coppa UEFA, vinta ancora coi Dragoni di Mourinho nel 2002. Scelti da Goal Probabili formazioni 1ª giornata: Fabian non convocato

