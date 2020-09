Kumbulla a un passo dalla Roma: contratto fino al 2025

Dopo l'accordo col Verona, la Roma si avvicina all'intesa con Marash Kumbulla: contratto fino al 2025. E la pista Smalling non tramonta.

La si avvicina sempre più a Marash Kumbulla. Dopo aver trovato l'accordo col Verona sui termini del trasferimento, adesso manca quella col difensore.

Come fa sapere 'Sky', per Kumbulla pronto un contratto fino al 2025: incontro tra la dirigenza giallorossa e gli agenti del centrale scaligero per limare gli ultimi dettagli.

Roma e hanno definito il passaggio di Kumbulla nella Capitale sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni, grazie al blitz a sorpresa effettuato dai capitolini con cui è stata sbaragliata la concorrenza.

Altre squadre

La Lupa, però, non si accontenta: il ritorno di Chris Smalling a titolo definitivo resta infatti una pista ancora calda, anche se i dialoghi col faticano a sbloccarsi.