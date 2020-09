Roma scatenata: intesa per Milik, Kumbulla vicino

Intesa di massima tra Roma e Napoli per Milik: affare da 25 milioni, ma manca il sì del polacco che sbloccherebbe Dzeko-Juve. Blitz per Kumbulla.

Dopo il passaggio di consegne da Pallotta a Friedkin, la inizia seriamente a fare la voce grossa sul mercato con gli scatti importanti per mettere a punto gli affari Milik e Kumbulla.

Come riportato da 'Sky Sport', per il polacco si è accorciata la distanza con la richiesta del : offerta giallorossa di 3 milioni per il prestito, più 15 per l'obbligo di riscatto e 7 di bonus facilmente raggiungibili.

Manca ancora il sì del giocatore che va convinto ad accettare la destinazione capitolina e l'accordo sulla percentuale relativa ad una futura rivendita chiesta dal club partenopeo. Qualora Milik accettasse il quinquennale da circa 5 milioni proposto dalla Roma, darebbe il via libera a Dzeko per approdare alla .

Altre squadre

Blitz improvviso, invece, per Marash Kumbulla: prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni, formula che soddisfa il .

Un cambio di rotta resosi necessario per far fronte alle difficoltà sorte per il ritorno di Smalling, in forte bilico. Sull'albanese c'era anche il che ha fatto un tentativo, non andato a buon fine.