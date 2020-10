Kulusevski alla Juventus: duttilità al potere

La crede fermamente nelle potenzialità di Dejan Kulusevski. E lo ha fatto capire candidamente investendo sul suo conto, complessivamente, ben 44 milioni. Una cifra, indubbiamente, significativa. Ma che rispecchia pienamente le qualità del tuttofare svedese con cittadinanza macedone.

Seconda punta contro la , a tutta fascia destra con la . Nelle prime due uscite stagionali, quindi, Andrea Pirlo s'è affidato a soluzioni differenti. Ottimi risultati nel primo caso, con annesso goal - di mancino - al primo tocco. Meno confortante il secondo esperimento, da contestualizzare alle difficoltà collettive riscontrate in terra capitolina.

Con alla base, da parte del tecnico bresciano, un pensiero netto e preciso:

"Dejan può giocare ovunque, è così intelligente da trovare da solo la posizione in campo. Lo stiamo provando in diverse posizioni, è una seconda punta che può giocare anche da esterno. Ha grossi margini di miglioramento e padronanza del corpo e di come muoverlo durante le partite".