Gazzetta dello Sport - Koulibaly ancora acciaccato: salterà Barcellona-Napoli

Secondo la 'Gazzetta', Koulibaly non è ancora tornato completamente in gruppo e salterà Barcellona-Napoli: il suo rientro è previsto a fine marzo.

Kalidou Koulibaly salterà anche -. Dopo aver dato forfait all'andata, secondo la 'Gazzetta dello Sport' il difensore senegalese non sarà a disposizione di Gattuso nemmeno il 18 marzo al Camp Nou.

La stagione di KK si conferma 'maledetta', con prestazioni da dimenticare e diversi guai fisici che lo hanno tenuto ai box per varie settimane: l'ultima volta che il centrale è sceso in campo, risale al 9 febbraio col (anche lì, prova negativa).

In quell'occasione Koulibaly aveva recuperato dall'infortunio al bicipite femorale patito a metà dicembre contro il , a causa del quale era rimasto fuori quasi 2 mesi: dopo Napoli-Lecce ancora problemi muscolari, ad oggi mai completamente smaltiti.

Il numero 26 azzurro sta lavorando soltanto in parte col gruppo, ecco perchè lo staff sanitario sembra orientato a non forzare in ottica Barça. Più plausibile, che Koulibaly torni arruolabile a fine mese.