Kean stecca la prima da titolare con l'Everton: zero goal, palo e sostituzione

Kean ha debuttato da titolare con l'Everton in Carabao Cup: zero goal, un palo e la sostituzione a un quarto d'ora dalla fine.

Non è stato il debutto dei sogni per Moise Kean, ex attaccante della che stasera ha giocato la sua prima da titolare con l'.

Kean è stato schierato come unica punta del 4-2-3-1 nella gara contro il modesto Lincoln City valida per la , ma l'attaccante italiano non ha lasciato il segno.

L'ex bianconero infatti non è riuscito a trovare la via della rete ed è stato sostituito da Calvert-Lewin quando mancava ancora un quarto d'ora alla fine, sul risultato di 2-2.

Nel primo tempo però solo il palo ha impedito a Kean di togliersi la prima soddisfazione inglese al termine di una bella azione personale.

Kean, che palo 😱

Al debutto da titolare con l' non segna ma impressiona 😎#CarabaoCup #DAZN pic.twitter.com/KaHem94Xcr — DAZN (@DAZN_IT) August 28, 2019

Poco dopo la sua uscita dal campo, invece, l'Everton è passato in vantaggio grazie al goal di Iwobi mentre le altre reti sono state realizzate da Digne e Sigurdsson prima del poker firmato da Richarlison.

Kean, passato dalla Juventus all'Everton per 30 milioni di euro, nelle prime giornate di Premier League è sempre subentrato solo nei finali di gara collezionando in totale appena 85' e senza segnare neppure un goal.

L'inizio dell'avventura inglese di Kean, insomma, non è stato dei migliori ma il tempo per rifarsi al classe 2000 italiano non manca di certo.