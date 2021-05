Kamaldeen Sulemana, il nuovo Neymar venuto dal Ghana

Kamaldeen Sulemana, 19enne attaccante dei danesi del Nordsjaelland accostato a Neymar, piace a diversi club tra cui il Man Utd: costa 11,5 milioni.

A guardare l'exploit di Kamaldeen Sulemana nel 2020/2021, c'è da scommettere che il futuro sarà suo. Il 19enne attaccante del Nordsjaelland sta concludendo la stagione al top, dopo essere diventato - ad aprile - il primo calciatore nella storia del club ad essere eletto calciatore del mese della Superliga danese e giovane del mese.

Sulemana, prima di trasferirsi in Scandinavia e firmare il suo primo contratto professionale con la squadra danese nel gennaio 2020, era stato scoperto dalla Right to Dream Academy in Ghana.

Speciale il rapporto che Sulemana ha con Mohammed Kudus, suo connazionale in forza all'Ajax ed ex proprio del Nordsjaelland: i due sono legati da una profonda amicizia e Sulemana, quando Kudus è volato ad Amsterdam, ha ereditato la sua numero 10.

Sono rimasti compagni di squadra in Nazionale e presto potrebbero ritrovarsi proprio all'Ajax, visto che i Lancieri hanno mostrato interesse per Sulemana tramite il ds Marc Overmars.

"Negli ultimi mesi si è comportato alla grande - ha detto il dirigente olandese a 'ESPN' - Al momento in quel ruolo siamo già coperti, vedremo cosa accadrà prima di compiere passi".

Oltre all'Ajax, anche altri club come Lione, Bayer Leverkusen e addirittura Manchester United hanno messo nei radar Sulemana, sotto contratto col club danese fino al 2025 e valutato almeno 11,5 milioni di euro. L'amicizia con Kudus, alimenta i rumors su un suo approdo in Olanda.

Nonostante sia più efficace sulla fascia sinistra, il ghanese si è dimostrato a proprio agio su tutto il fronte offensivo a suon di dribbling. Sulemana è letale soprattutto in contropiede grazie alla propria corsa: dopo aver segnato 4 goal in 13 partite, al momento il suo bottino in Danimarca recita 9 reti e 6 assist in 25 presenze. Ecco spiegati i paragoni con Sadio Manè.

"E' davvero bravo - ha detto recentemente al quotidiano locale 'Jyllands-Posten' il difensore del Midtjylland, Erik Sviatchenko - Gioca in modo semplice e sa quando giocare la palla, è fantastico. È veloce, forte e capisce il gioco come pochi altri. È sulla strada giusta per diventare grande ed è un piacere essere messo alla prova da uno dei più grandi talenti in Europa".

Sulemana ha mostrato visione, dinamismo e capacità di sterzata, nonchè un'intelligenza impressionante per un adolescente. Lo stile di gioco del ragazzo si avvicina a quello di Manè, ma non solo...

"Stiamo parlando di un giocatore con un potenziale alla pari di Neymar e forse anche di più, perché è ancora più veloce", ha detto a maggio l'allenatore del Nordsjaelland Flemming Pedersen a 'TV3 Sport'.

A tratti egoista come il brasiliano, Sulemana talvolta potrebbe rischiare di essere considerato irritante, ma capire perchè alcuni grandi club abbiano messo gli occhi su questo 'golden boy' è evidente: il grande salto è dietro l'angolo.