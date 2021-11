Dybala fa 105 con la Juventus e supera Platini: l'esultanza è un omaggio a "Le Roi"

Partita fondamentale, quella della Juventus all'Allianz Stadium contro lo Zenit: importante soprattutto per il conseguimento del primo obiettivo stagionale, il passaggio del turno in Champions League.

Bianconeri che scendono in campo con un capitano diverso: Massimiliano Allegri affida la fascia a Paulo Dybala, che dopo la sfida contro il Verona aveva richiamato i compagni all'attenzione.

"Dobbiamo portare rispetto per questa maglia, per la sua storia e per i grandi campioni che la hanno indossata".