Juventus, ora è ufficiale: arriva Wesley 'Gasolina' dal Verona, giocherà in Under 23

Sbarcato al Verona in estate in sinergia con la Juventus, Wesley ora diventa ufficialmente bianconero: giocherà nell'Under 23.

La si muove anche in entrata nelle ultime ore del calciomercato. In arrivo c'è il brasiliano Wesley 'Gasolina' dal : il classe 2000 è uffiicialmente bianconero, ma giocherà inizialmente nell'Under 23.

Il mancino brasiliano arriva dall'Hellas Verona, dopo soltanto una presenza con la primavera del club scaligero. Era arrivato in dietro la regia di Mino Raiola, in sinergia con i bianconeri, che ora lo hanno portato a .

Wesley - soprannominato in patria 'Gasolina' per la sua rapidità - si era svincolato dal Flamengo. Ora avrà tempo per fare apprendistato in Serie C, sognando l'approdo tra i grandi.

L'Under 23 bianconera potrà contare anche su Giacomo Vrioni, attaccante italo-albanese prelevato dalla .