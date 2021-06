Juventus, ora è ufficiale: Maurizio Arrivabene è il nuovo Amministratore Delegato dell'area Football

Il comunicato ufficiale: aumento del capitale sociale fino a 400 milioni di euro. 320 milioni di effetti economici negativi tra il 2019 e il 2022.

"Il CdA esamina gli impatti della pandemia sui tre esercizi 2019/22, stimabili ad oggi in euro 320 milioni complessivi quali effetti economici negativi diretti ed indiretti. Confermati gli obiettivi strategici di lungo periodo di cui al piano di sviluppo 2019/24 in tema di competitività sportiva e sostenibilità economico-finanziaria. A sostegno del piano, che, a causa della pandemia, sarà oggetto di revisione nel primo semestre dell'esercizio 2021/22, il CdA ha definito le linee guida di un rafforzamento patrimoniale mediante aumento di capitale sociale fino a euro 400 milioni. Conferimento di deleghe relative all'Area Football al Consigliere di Amministrazione Maurizio Arrivabene".

Il futuro, in casa Juventus, è già iniziato. Domani alle 14.30, presso la sala conferenze dello Stadium, Madama presenterà la nuova organizzazione dell'area sportiva. Spazio ai protagonisti: Andrea Agnelli (presidente), Pavel Nedved (vicepresidente), Maurizio Arrivabene (ad Area Football) e Federico Cherubini (Football Director).

Insomma, una vera e propria rivoluzione. Con la Vecchia Signora a sfoggiare un organigramma più classico, ma al tempo stesso di valore assoluto. Occhi puntati, quindi, al nuovo di Cherubini. Chiamato a ereditare l'operato di Fabio Paratici - ora al Tottenham - con tanto di funzione epicale.

Parallelamente, su scala progettuale, balza all'occhio la vicinanza del mondo Exor - azionista di maggioranza della Juventus - al mondo bianconero. Un impegno economico non indifferente, specialmente considerando la pandemia in corso, che testimonia come il club zebrato abbia le spalle (ben) coperte.