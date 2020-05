Tuttosport - Anche la Juventus segue Boga: possibili scambi col Sassuolo

Il talento franco-ivoriano è seguito da mezza Serie A e anche la Juventus lo tiene d'occhio come possibilità per la fascia.

A questo punto è il caso di dirlo: tutti, ma davvero tutti, pazzi per Jéremie Boga. L'esterno del con i suoi colpi ha travolto la e si è attirato addosso le attenzioni di tutte le big. Compresa la .

Dopo , e , anche i bianconeri pensano al talento classe 1997 come rinforzo per dare vitalità all'attacco. Le possibili uscite di Douglas Costa e Bernardeschi aprono alla possibilità di un altro innesto nel reparto, dopo Kulusevski.

Il giocatore del Sassuolo sembra essere un'idea che piace. Anche perché dopo che il Chelsea ha rinunciato alla recompra avendo raggiunto un accordo con il club emiliano, i neroverdi hanno il totale controllo del futuro del gioocatore.

Altre squadre

Nella corsa, dunque, ci entra anche la Juventus, che punta a prendere un altro talento emerso in Serie A dopo Romero e Kulusevski, avvalendosi soprattutto degli scambi che, come ribadito da Paratici nelle scorse settimane, saranno la nuova moneta del mercato. La concorrenza non manca, l'ambizione di Boga nemmeno.