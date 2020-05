'Colpo' Boga per il Sassuolo: il Chelsea non ha più il diritto di recompra

Il Sassuolo avrà il pieno controllo sul futuro di Jeremie Boga. Trovato l’accordo con il Chelsea, i Blues non vantano più un diritto di recompra.

Quella che ha vissuto Jeremie Boga è stata la stagione della definitiva consacrazione. Titolare inamovibile nell’undici di Roberto De Zerbi e del , non solo si è confermato elemento dalla grande velocità e dall’incredibile propensione al dribbling, ma ha abbinato alle sue doti innate quella continuità che tra l’altro gli ha anche permesso di segnare 8 reti in 24 partite di campionato.

Boga è approdato in nell’estate del 2018, ma nel corso di questi anni è sempre stato il di fatto a controllare in qualche modo il suo futuro. I Blues infatti, al momento della sua cessione si sono riservati un diritto di per il riacquisto. Questo almeno fino a poche ore fa, quando il Sassuolo è riuscito a trovare con la società londinese l’accordo economico che sancisce il venir meno di tale opzione.

Jeremie Boga è quindi adesso un giocatore totalmente dei neroverdi, mentre il Chelsea , il club nel quale l’attaccante è cresciuto calcisticamente, adesso potrà contare solo in una sorta di via preferenziale, una priorità, nel caso di un’eventuale cessione futura.

Un colpo importante per il Sassuolo che adesso può pienamente godersi quello che in un futuro non troppo lontano potrebbe essere uno dei giocatori più ambiti dell’intera . La volontà del club neroverde sarebbe quella di poter contare sul ragazzo per almeno un’altra stagione, ma comunque vada sa di aver fatto totalmente suo il cartellino di un attaccante la cui valutazione potrebbe impennarsi ulteriormente nei mesi a venire.