Juventus, Sarri verso gli ottavi: "Mourinho? Ritrovarlo mi farebbe piacere"

L'allenatore della Juventus dopo la vittoria contro il Leverkusen: "Una favorita per la Champions League? Dico il Manchester City".

La per adesso non aveva nulla più da chiedere alla , ma la Vecchia Signora è un rullo compressore in Europa e batte il Leverkusen con le reti di Cristiano Ronaldo e Gonzalo Higuain.

Al termine della partita, Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa, facendo un analisi di una delle possibili avversarie in Champions agli ottavi.

"Ho avuto la fortuna di conoscere Mourinho, è una persona di livello straordinario. Ed è una persona che ha un'immagine diversa rispetto a quella che dà all'esterno. Ritrovarlo mi farebbe molto piacere. Una favorita per vincere la Champions? Così al volo rispondo il ".

A 'Sky Sport' Sarri ha poi fatto un bilancio della partita di questa sera.

"La cosa importante è trovare equilibrio. Venivamo da una sconfitta ed incontrare il Leverkusen questa sera non era facile. La sfida è stata combattuta nel primo tempo, poi loro sono calati e noi siamo venuti fuori. C'è stata grande applicazione".

All'allenatore della Juventus è piaciuta parecchio la difesa, mentre Cuadrado e Rabiot sono 'rimandati'.

"I difensori hanno fatto bene tutti e quattro. Cuadrado per essere alla prima partita in quel ruolo ha sofferto all'inizio, poi meglio. Rabiot idem, è cresciuto nel secondo tempo".

In campionato ci sarà subito da trovare nuova concentrazione per sfidare e battere l' .

"Contro l'Udinese dovremo vedere le condizioni di Bentancur, altrimenti in regia dovrà giocare uno tra Rabiot ed Emre Can. In campionato abbiamo trovato qualche difficoltà dopo la Champions, contro squadre medio-piccole. Dobbiamo migliorare in questo".

Infine, l'ipotesi del tridente osservato questa sera nel secondo tempo, continua ad essere solo un'idea da vedere a partita in corso.