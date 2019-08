Juventus, Sarri parla di 6 tagli per la Champions: ma gli esuberi sono 9

Se la Juventus vuole comprare per la Champions, deve cedere più dei 6 giocatori indicati da Sarri: a meno di fare comunque scelte dolorose.

La sabato ha giocato la sua ultima partita di International Champions Cup, perdendo contro l' , sotto i colpi di Joao Felix. Ma a far discutere in non è la sconfitta, bensì le parole di Maurizio Sarri nel post-partita.

"Dobbiamo fare sei tagli per la lista Champions, questo non l'ho letto mai da nessuna parte. Le scelte se no poi sembrano folli..."

Parola di Maurizio Sarri, che ha incitato la società ad affrettare le cessioni, ma soprattutto ha voluto fare capire come certe scelte siano obbligate anche in sede di calciomercato. Allo stato attuale delle cose, nella rosa della Juventus ci sono sei giocatori che - numeri alla mano - non potrebbero fare parte della lista della , visto che il solo Pinsoglio possiede i requisiti per entrare nella Lista B. Un lusso che i bianconeri non possono permettersi, e quindi dovranno cedere.

Ma in realtà i giocatori che attualmente la Juventus sembra disposta a cedere sono addirittura nove. Stiamo parlando di: Perin, Pellegrini, Rugani, Khedira, Matuidi, Dybala, Higuain, Mandzukic e Pjaca. Alcuni di questi sono sul piede di partenza, per altri ancora non c'è una trattativa concreta in essere.

Se dovessero partire solo i sei giocatori che rappresentano già un esubero per la lista UEFA, la Juventus potrebbe anche non intervenire ulteriormente sul mercato in entrata. Ma se dovessero partire tutti questi giocatori, o comunque più di sei, la Vecchia Signora tornerà sul mercato.

Ad esempio in difesa, con la possibile cessione in prestito di Pellegrini al , l'uomo caldo sembra essere Darmian. A centrocampo, con le cessioni di Khedira e Matuidi, il grande sogno resta sempre Paul Pogba, anche se ci potranno essere piste alternative. In attacco, ormai è noto a tutti, l'obiettivo è Mauro Icardi.

In porta non serviranno acquisti dopo la cessione di Perin e anche tra i difensori centrali, se dovesse uscire Rugani come sembra, non sarà comprato nessun altro (ci sono già quattro centrali).

Ovviamente non è detto che la Juventus riesca o voglia cedere tutti questi giocatori, ma molto dipenderà dalle occasioni che il mercato offrirà. Ad esempio Gonzalo Higuain è sempre stato ritenuto in partenza, ma se dovessero uscire Dybala e Mandzukic, il Pipita potrebbe restare e mettersi a disposizione di Sarri, che infatti lo sta usando continuamente nelle amichevoli.