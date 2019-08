Calciomercato Juventus fermo, Sarri sbotta: "Dobbiamo tagliare sei giocatori, è imbarazzante"

Il tecnico della Juventus commenta la difficile situazione in casa Juventus, con diversi big che potrebbero restare fuori dalla lista Champions.

di Premier League chiuso, Lukaku all' . Negli ultimi giorni le trattative non sono andate per il verso giusto in casa e la società bianconera ha così tenuto in squadra Dybala e Mandzukic, vedendo inoltre sfumare la possibilità di arrivare al belga. Inoltre attorno altri elementi della rosa ci sono ancora molti dubbi.

Un bel problema secondo Sarri, consapevole che nelle prossime settimane la Juventus dovrà diramare la lista Champions per l'imminente nuova stagione. Diversi big, vista l'attualmente ampia rosa dei bianconeri, rischiano di non giocare in Europa nella prossima annata.

Al termine della gara contro l' , Sarri ha interrotto una domanda sulle idee di calciomercato della Juventus, così da spiegare la situazione:

"Ti posso fermare? Io a volte quando vi leggo mi meraviglio. Avete idea della nostra rosa? Dobbiamo fare 6 tagli per la lista Champions, questo non l'ho letto mai da nessuna parte. Le scelte se no sembrano folli...".

Sarri non riesce a digerire l'attuale situazione in casa Juventus:

"Tagliare sei giocatori ci mette in difficoltà. Magari abbiamo in testa soluzioni, ma se il mercato non ci viene incontro inutile averle in testa. Gli ultimi 20 giorni di mercato saranno difficili per noi, è una situazione difficile, imbarazzante, perché rischiano di rimanere fuori dalla lista giocatori di altissimo livello".

Calciomercato inglese chiuso, vari rifiuti dei giocatori della Juventus a nuove destinazioni. E così bianconeri bloccati in un limbo di indecisione: