Juventus-Sampdoria, le formazioni ufficiali: Frabotta e McKennie titolari, fuori Quagliarella

Le formazioni ufficiali di Juventus-Sampdoria: Pirlo lancia il giovane Frabotta a sinistra e McKennie a centrocampo. Ranieri esclude Quagliarella.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI JUVENTUS-SAMPDORIA

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Frabotta; Cuadrado, Rabiot, McKennie, Ramsey; Kulusevski, C. Ronaldo. All Pirlo.

SAMPDORIA (4-5-1): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Depaoli, Thorsby, Ekdal, Leris, Jankto; Bonazzoli. All. Ranieri.

L'articolo prosegue qui sotto

Il giorno del debutto ufficiale del Pirlo allenatore è arrivato. La , allo 'Stadium', nella prima giornata di campionato ospita la di Claudio Ranieri.

Altre squadre

Il nuovo corso si apre con due novità di formazione: a sinistra, al posto dell'infortunato Alex Sandro, dentro il giovane Frabotta. In mediana chance per McKennie dal primo minuto, con esclusione per Arthur e Bentancur. Kulusevski spalla di Cristiano Ronaldo.

Ranieri lascia in panchina Quagliarella e si copre, optando per un centrocampo folto chiamato a sostenere l'unica punta Bonazzoli.