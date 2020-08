Chi è Frabotta, il terzino sinistro della Juventus Under 23 pronto all'esordio in Serie A

Tutto su Gianluca Frabotta, esterno mancino classe '99 della Juventus Under 23 pronto a debuttare in Serie A agli ordini di Sarri contro la Roma.

Il sogno sta per avverarsi. Gianluca Frabotta può vivere l'apice di una carriera ad oggi ancora breve, ma che in - raggiungerebbe un picco altissimo.

Terzino sinistro classe 1999, Frabotta è in forza alla Under 23 e allo 'Stadium' contro i giallorossi è in odore di debutto in dal primo minuto: il calendario fittissimo e il ritorno degli ottavi di Champions col alle porte, portano Sarri a schierare diversi giovani ( vedi Zanimacchia ). Tra cui proprio Frabotta.

Il talentuoso mancino - terzino sinistro con ottime doti offensive e, all'occorrenza, adattabile anche a destra - è in pole per far rifiatare Alex Sandro e prendersi la corsia del brasiliano, una corsia presidiata con costanza e ottimi risultati in Serie C nell'U23 bianconera.

Frabotta nasce a Roma e calcisticamente si forma nel vivaio del , che nota il ragazzo nel Savio Calcio (società dilettante capitolina) scommettendo su di lui a 15 anni: nell'Under 17 felsinea si fa subito apprezzare, tanto da guadagnarsi il salto in Primavera, dove dopo qualche gettone vi entra in pianta stabile.

Nel 2016/2017, l'allora tecnico del Bologna Donadoni lo convoca in prima squadra per il match di Coppa contro l' portandolo in panchina: è solo l'antipasto del calcio professionistico, perchè Frabotta inizia la girandola di prestiti per farsi le ossa.

I rossoblù, nel 2018/19, lo spediscono prima al Renate e nei successivi 6 mesi al Pordenone, in entrambi i casi in C: con i friulani, colleziona 7 presenze aiutando i neroverdi a centrare la storica promozione in B.

Gianluca Frabotta è un nuovo giocatore dell’ #Under23 ! 🙌



Il terzino sinistro classe 1999 arriva dal Bologna. Benvenuto! ⚪⚫ pic.twitter.com/tMRchfxHQu — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) August 6, 2019

La scorsa estate il treno della vita, con Frabotta che viene adocchiato dalla Juventus: ad agosto 2019 Madama lo mette sotto contratto a titolo definitivo, acquistandolo dal Bologna e inserendolo nell'U23 allenata da Fabio Pecchia.

Con la Juve 'B' Frabotta - che vanta anche 11 presenze tra Nazionale Under 18, Under 19 e U20 - centra i playoff e alza la di categoria grazie al successo in finale sulla Ternana.

Adesso l'opportunità più grande, quella di calcare il palcoscenico della Serie A giocando titolare nella Juventus campione d'Italia: allo 'Stadium', contro la Roma, i riflettori saranno tutti per lui e gli altri giovani.