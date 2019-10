Juventus, Paratici 'saluta' Perin e Pjaca: "A gennaio andranno a giocare"

Il direttore sportivo della Juventus svela la mossa di mercato in uscita e poi ammette: "De Ligt? Anche Nedved si sentiva un altro all'inizio".

La non interverrà sul mercato in entrata nel mese di gennaio; questo è almeno quanto detto da Fabio Paratici nella giornata di lunedì, intervenendo ad Amatrice, dove è stato premiato come Manager of the Year durante il Premio Scopigno.

Ma il direttore sportivo della Juventus ha però ammesso alcune mosse in uscita proprio nel mese di gennaio, come riportato dalla 'Gazzetta dello Sport'.

"Per Mario Mandzukic c’era la possibilità del . Decideremo con lui ora. C'è il ? Non posso saperlo, magari parlerà con i suoi agenti in questo momento. Perin e Pjaca andranno a giocare a gennaio".

Tre esuberi che quindi, al netto di sorprese, lasceranno la rosa di Maurizio Sarri a gennaio. Ci sono invece due giocatori, arrivati questa estate, da cui la Juventus si aspetta molto di più. Sono De Ligt e Rabiot e queste sono le parole di Paratici riportare da 'Tuttosport'.

"De Ligt? Anche Nedved, quando arrivò a dalla , ebbe alcuni mesi di problemi per inserirsi e me lo ricorda sempre: mi racconta che non si sentiva lui. Matthijs ci darà grandi soddisfazioni. Rabiot ha bisogno di tempo, viene da un lungo periodo di inattività".

Questo in conclusione, invece, il suo pensiero sul mercato in entrata della Juventus.