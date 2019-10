Juventus, Paratici esclude l'acquisto di Rakitic a gennaio: "Rosa al completo"

Fabio Paratici, premiato come 'Manager of the Year', esclude l'acquisto di Rakitic a gennaio mentre conferma la possibile cessione di Mandzukic.

Ennesimo riconoscimento per Fabio Paratici che oggi, ad Amatrice, è stato premiato come Manager of the Year durante il Premio Scopigno. Occasione buona per parlare di presente ma soprattutto di futuro.

Paratici ad esempio ha categoricamente escluso che la possa tornare sul mercato già a gennaio.

"Rakitic? Abbiamo la rosa al completo e la consideriamo una delle più forti d’Europa. Siamo contenti dei nostri giocatori. Escluderei l'arrivo di un terzino”.

Il nostro Chief Football Officer, Fabio #Paratici, ha ritirato oggi ad Amatrice il premio "Manlio Scopigno - Manager of the Year 2019". Congratulazioni! 👏 pic.twitter.com/JI57pNs5EF — JuventusFC (@juventusfc) October 14, 2019

Chi invece potrebbe lasciare la Juventus è Mario Mandzukic, nel mirino del dopo che è sfumato il trasferimento in .

"Abbiamo scelto un periodo in cui lui potesse stare un attimo tranquillo. Il Qatar non si è concretizzato ed è rimasto con noi. Ora vedremo a gennaio cosa succederà"

Paratici si sofferma pure sul futuro di Cristiano Ronaldo che sarà bianconero almeno fino al 2021.

"Per noi è importantissimo, siamo felici di lui come lui lo è di noi. Non ho dubbi che possa restare sia al termine di questa che della prossima stagione”.

Infine il direttore sportivo della Juventus difende De Ligt e Rabiot, pezzi pregiati del mercato ma già finiti nel mirino della critica.