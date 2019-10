Juventus-Lokomotiv Mosca dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv e diretta streaming

Terza sfida di Champions League per la Juventus, sfida alla Lokomotiv Mosca: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Prima in , prima in , dopo il successo di misura sul , ladi Sarri si rituffa nella competizione europea. A quattro punti in classifica, i bianconeri ospitano allo Stadium laper il terzo turno della fase a gironi.

Juventus a quattro punti fin qui nel gruppo D in seguito al pareggio di Madrid contro l'Atletico (2-2) e il successo interno contro il (3). La Lokomotiv si trova invece a tre dopo aver perso la gara contro l'Atletico ma aver vinto quella dell'esordio contro il Bayer.

Insomma, una gara fondamentale per entrambe, con la Juventus di Cristiano Ronaldo comunque largamente favorita per il successo.

In questa pagina tutte le informazioni su Juventus- : dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

JUVENTUS-LOKOMOTIV MOSCA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Juventus-Lokomotiv Mosca

Juventus-Lokomotiv Mosca Data: 22 ottobre 2019

22 ottobre 2019 Orario: 21.00

21.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO JUVENTUS-LOKOMOTIV MOSCA

La gara di Champions League tra Juventus e Lokomotiv Mosca si gocherà martedì 22 ottobre 2019 in quel di , ovviamente all'Allianz Stadium, casa dei bianconeri. Match previsto alle 21.

Juventus-Lokomotiv Mosca sarà esclusiva di Sky. Sfida di Champions League disponibile in tv su Sky Sport Uno, ovvero al canale 201 del satellite o ai numeri 472 e 482 del digitale terrestre, ma anche su Sky Sport (numero 252 del satellite). La partita non sarà visibile in chiaro su Mediaset.

La gara Juventus-Lokomotiv Mosca sarà ovviamente disponibile anche in grazie a Sky Go, servizio per gli abbonati: scaricando l'app sarà possibile seguire il match di Champions su pc, tablet o smartphone.

Un'altra possibilità per seguire Juventus-Lokomotiv Mosca sarà Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky. A seconda dell'abbonamento scelto si potrà seguire gli eventi sportivi più importanti della programmazione di Sky. Nessun streaming in chiaro dunque sulla piattaforma Mediaset.

IN DIRETTA SU GOAL

Potrete seguire Juventus-Lokomotiv Mosca anche su Goal tramite la nostra diretta testuale: inizieremo già dal pomeriggio a fornirvi i dettagli sulla partita e sulle formazioni, fino ad arrivare al fischio finale. Vi accompagneremo per il pre-partita e tutta la durata dell'incontro, raccontando minuto per minuto tutte le azioni salienti della gara.

Dopo la panchina in campionato ci sarà Szczesny tra i pali: confermata la difesa con Cuadrado ed Alex Sandro esterni, mentre De Ligt e Bonucci saranno i centrali. 4-3-1-2 per Sarri, pronto a proporre Matuidi, Pjanic e Khedira in mezzo al campo. Bernardeschi ancora trequartista stante l'indisponibilità di Ramsey, Dybala in vantaggio su Higuain per giocare al fianco di Cristiano Ronaldo.

C'è l'ex interista Joao Mario per la squadra di Mosca: il lusitano sarà uno dei quattro giocatori dietro Eder, con Krychowiak, Barinov e Alexey Miranchuk a completare il quartetto. Corluka e un altro ex - stavolta proprio bianconero, ovvero Howedes - davanti a Guilherme.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Cristiano Ronaldo.

LOKOMOTIV MOSCA (4-1-4-1): Guilherme; Ignatijev, Höwedes, Corluka, Idowu; Murilo; Al. Miranchuk, Barinov, Krychowiak, Joao Mario; Eder.