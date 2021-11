Juventus indagata per falso in bilancio: 42 le operazioni di mercato nel mirino

La tarda serata di ieri è stata sconvolta dalla notizia della perquisizione, da parte della Guardia di Finanza, nelle sedi di Torino e Milano della Juventus in merito all'inchiesta avviata dalla Procura di Torino che indaga per il presunto reato di falso in bilancio: requisiti documenti relativi a trasferimenti delle ultime tre stagioni, sulla scia del lavoro svolto da Covisoc e Procura federale che lo scorso 27 ottobre accesero i riflettori su 62 operazioni di mercato riferite a club italiani.

Di queste, ben 42 vedrebbero protagonista la Juventus: su tutte, la più importante, sarebbe quella dello scambio col Barcellona tra Miralem Pjanic e Arthur. Ecco l'elenco completo, riportato dall'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport'.