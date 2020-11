Juventus-Ferencvaros dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Juventus contro Ferencvaros nel quarto turno di Champions League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

JUVENTUS-FERENCVAROS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -Ferencvaros

-Ferencvaros Data: 24 novembre 2020

24 novembre 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go, Now TV

Quarta giornata dei gruppi di . Dopo la sosta delle Nazionali e il nuovo turno di campionato, la Juventus scende in campo a tra le mura amiche per affrontare in quel dello Stadium il Ferencvaros , battuto in maniera roboante nel match d'andata.

Nel terzo turno di Champions, infatti, la Juventus aveva fatto la voce grossa in Ungheria, battendo per 4-1 il team di Rebrov con le doppietta di Morata, la rete di Dybala, l'autorete di Dvali, prima del goal finale messo a segno da Boli a chiudere la gara.

La Juventus è attualmente seconda in classifica in virtù del successo per 2-0 contro la e la sconfitta per 2-0 contro il : per questo sono i blaugrana ad essere in testa con nove punti, mentre i bianconeri di Pirlo ne hanno fin qui ottenuto sei.

In questa pagina troverete tutto l'occorrente su Juventus-Ferencvaros : dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la gara in diretta tv e streaming .

ORARIO JUVENTUS-FERENCVAROS

Juventus-Ferencvaros si giocherà martedì 24 novembre 2020 alle ore 21: appuntamento allo Juventus Stadium di Torino per assistere al match, che come noto non avrà tifosi al suo interno a causa della pandemia di coronavirus.

La gara tra Juventus e Ferencvaros sarà trasmessa in diretta esclusiva tv su Sky ai canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite). Non ci sarà la visione in chiaro per tutti su Mediaset, come inizialmente previsto.

Sarà come sempre disponibile anche la visione in diretta attraverso Sky Go , il servizio riservato agli abbonati Sky la cui applicazione è scaricabile su smartphone, pc e tablet. In alternativa per Juventus-Ferencvaros sarà possibile seguire l’evento in streaming anche su Now TV , acquistando uno dei pacchetti disponibili sulla piattaforma web.

IN DIRETTA SU GOAL

La diretta testuale proposta da Goal è un'altra alternativa per seguire il match dello Stadium tra Juventus e Ferencvaros. Vi racconteremo tutte le fasi salienti del match dal calcio d’inizio fino al triplice fischio finale della gara valida per il quarto turno di Champions League.

Possibile un turno di riposo per Morata: Dybala si candida per far coppia con Cristiano Ronaldo in attacco. Alex Sandro spera di giocare, ma a sinistra può toccare ancora a Danilo. A centrocampo Kulusevski, Bentancur, Rabiot e Chiesa, con Arthur in seconda fila.

Il Ferencvaros si schiererà con un 4-3-3 e potrebbe puntare sulla stessa formazione che all'andata ha perso per 4-1 in casa. Davanti il trio formato da Zubkov, Isael e Nguen.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, De Ligt, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Cristiano Ronaldo.

FERENCVAROS (4-3-3): Dibusz; Lovrencsics, Blazic, Dvali, Botka; Siger, Kharatin, Somalia; Zubkov, Isael, Tokmac Nguen.