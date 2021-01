La Juventus pesca a Catania: l'ex Milan Pecorino vicinissimo ai bianconeri

Emanuele Pecorino si aggregherà all'Under 23 ma, come accaduto già con altri giovani, Pirlo potrebbe saltuariamente impiegarlo in Prima Squadra.

"Le squadre B sono un'opportunità" , ha detto ieri Andrea Pirlo ribadendo quella che, a suo avviso, è stata una scelta azzeccata da parte della Juventus , unico club ad iscrivere la squadra Under 23 al campionato di Serie C.

Proprio dalla Juventus Under 23 sarebbe dovuta partire la sua avventura da allenatore, trasformatasi poi improvvisamente in un'opportunità ben più ghiotta. Ma la Juventus Under 23, adesso guidata da Lamberto Zauli e sesta in classifica nel Girone A, si è confermata fucina di talenti utile per la prima squadra.

E così, via via, uno dopo l'altro, Gianluca Frabotta, Marco Da Graca , Nicolò Fagioli , Radu Dragusin , "Gasolina" Wesley , Manolo Portanov a, Hamza Rafia e Alessandro Di Pardo sono stati utilizzati da Andrea Pirlo anche in Prima Squadra.

Un salto doppio, quindi, per molti di loro, alcuni dei quali ormai aggregati in pianta stabile al gruppo che compete per vincere il campionato e disputa la Champions League.

Sogno che attrae, e non poco, anche Emanuele Pecorino, promettente attaccante del Catania ormai ad un passo dalla Juventus. Classe 2001 , Pecorino è cresciuto nel club siciliano, debuttando nel 2019 ancora 17enne in Serie C per poi trasferirsi in prestito al Milan dove, nel Campionato Primavera, ha impressionato tanti a suon di goal, ben 7 in 14 apparizioni, prima che la competizione fosse sospesa per l'emergenza Covid.

Il Catania lo ha riaccolto ad inizio stagione e mister Raffaele gli ha concesso diverse chance da titolare che Pecorino ha fin qui ben sfruttato, essendo andato a segno ben 5 volte in 758' disputati, e trovando il suo primo goal da professionista proprio nel sentitissimo derby contro il Palermo.

Adesso però l'avventura di Pecorino al Catania volge al termine . Nonostante Joe Tacopina abbia provato in tutti i modi a convincerlo a rimanere in Sicilia, il giovane attaccante è attratto dalla proposta della Juventus che, ancor prima che Tacopina firmasse il preliminare che gli consegnerà a breve il club etneo, aveva un accordo di massima con la precedente proprietà e con l'entourage del giocatore.

"Abbiamo respinto un'offerta della Juve per Pecorino", aveva raccontato Tacopina qualche settimana fa. La Juventus, però, è tornata alla carica e , soprattutto, la volontà del ragazzo è quella di giocarsi tutte le sue carte.



L'affare si farà, probabilmente già nelle prossime 48 ore, e Pecorino si aggregherà al gruppo dell'Under 23. Con la speranza, non certo vana, di riuscire a ritagliarsi qualche minuto in tandem con Ronaldo, Dybala o Morata.