Chi è Rafia, il trequartista a segno all'esordio con la Juventus

Hamza Rafia ha fatto il suo esordio (con goal) con la Juventus in Coppa Italia: nato in Tunisia ma cresciuto in Francia, è stato prelevato dal Lione.

In una che definire 'sperimentale' è poco, stasera ha trovato spazio anche Hamza Rafia, inserito da Pirlo al minuto 77 dell'incontro di Coppa contro il , valido per gli ottavi di finale.

Esordio con la prima squadra per il trequartista nato nel 1999 in ma cresciuto in nelle giovanili del , club da cui i bianconeri lo hanno acquistato un anno e mezzo fa per una somma pari a 400mila euro più bonus che possono arrivare fino a 5 milioni, oltre ad una percentuale del 20% su un'eventuale futura rivendita.

Gli sono bastati 27 minuti per timbrare il cartellino con la marcatura del 3-2 nel primo tempo supplementare, uno spunto fortunoso con le deviazioni di Bani e Lerager a far carambolare il pallone in fondo al sacco.

Rafia ha trascorso la prima stagione a interamente tra le fila della squadra Under 23, vincendo la di Serie C: Ternana battuta in finale anche grazie ad un suo goal, uno dei tre totali realizzati assieme ad altrettanti assist.

Schierato nel ruolo di trequartista dall'ex tecnico Fabio Pecchia, Rafia è diventato in breve tempo un titolare inamovibile; tendenza confermata anche quest'anno con due reti e già sei assist all'attivo nel girone A di Serie C.

Pirlo lo ha notato fin dal suo approdo sulla panchina della 'Vecchia Signora', concedendogli l'onore della convocazione con la prima squadra in occasione della trasferta di e dell'impegno casalingo col , match in cui Rafia è rimasto seduto in panchina senza subentrare.

Ora la grande chance e l'opportunità di farsi strada in una rosa colma di campioni, dove il suo apporto potrebbe rivelarsi utile soprattutto in situazioni d'emergenza tra infortuni e positività al Covid-19.