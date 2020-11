Chi è Alessandro Di Pardo, il jolly dell'Under 23 convocato da Pirlo

Nato come mezzala, Di Pardo alla Juventus si è trasformato in un esterno a tutta fascia. E ora arriva la chiamata di Pirlo.

Frabotta, Portanova, Dragusin e ora Alessandro Di Pardo. E' lui l'uomo nuovo tra i convocati della di Andrea Pirlo per l'anticipo contro il .

Di Pardo è stato inserito nell'elenco a causa delle contemporanee assenze di Bonucci e Chiellini, entrambi infortunati. Classe 1999, nato a Rimini, è arrivato a nel 2017 al termine di un'ottima stagione con la Primavera.

Dopo una stagione con i giovani bianconeri, Di Pardo debutta nel calcio professionistico con l'Under 23 in Serie C, conquista la chiamata dell' Under 20 e proprio alla Juventus cambia anche ruolo, trasformandosi da mezzala a esterno di centrocampo o addirittura terzino di una difesa a quattro.

Altre squadre

Ottima gamba, una buona facilità di corsa e un discreto destro hanno permesso a Di Pardo di scalare le gerarchie, tanto da essere aggregato alla Prima squadra per il ritiro estivo della scorsa stagione sotto la guida di Maurizio Sarri.

Ecco la Goal 50: i migliori 50 giocatori al mondo

Adesso però a concedergli una chance è Pirlo, tecnico che avrebbe dovuto allenarlo quest'anno nell'Under 23 e che ha già lanciato due compagni come Frabotta (ormai stabilmente in Prima squadra) e Portanova. Sarà la volta di Di Pardo?