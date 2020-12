Chi è Da Graca, il bomber della primavera della Juve convocato per la Dynamo Kiev

Classe 2002, nato e cresciuto a Palermo, l'attaccante ha segnato 4 goal nelle prime 4 partite dell'anno con la primavera. Ora la chiamata di Pirlo.

Step by step. Cosimo Marco Da Graca sa cosa significa. Partito dal , arrivato alla . Under 17, Primavera, Under 23. Il prossimo? Prima squadra. In attesa dei primi minuti, è arrivato la prima convocazione da parte di Pirlo. Per la . Sognando l’esordio.

Attaccante, classe 2002, Da Graca è stato uno dei giocatori più in vista dell'Under 19 bianconera in questo inizio di stagione. Quattro goal in quattro presenze che gli sono valsi anche le chiamate di Zauli nell’Under 23, dove ha fatto il suo debutto tra i professionisti. Gioca in bianconero dal 2018: era arrivato in prestito, ha giocato in Under 17. Ha convinto tutti e si è guadagnato il riscatto.

Da un anno e mezzo è a tutti gli effetti un calciatore della Juventus. Gli scout bianconeri lo osservavano da tempo. A 12 anni era entrato nel settore giovanile del Palermo. Quattro anni, prima del grande salto. Già in rosanero si stava facendo una nomea importante, tanto che era entrato nell’ Under 16, con cui ha collezionato otto presenze.

Altre squadre

Oggi fa parte del giro dell’Under 18, con cui ha esordito lo scorso gennaio. Ha scelto l’azzurro, ma avrebbe potuto giocare anche nella nazionale del : i nonni paterni sono lusitani.

L'articolo prosegue qui sotto

Lui, invece, è siciliano doc. Nato e cresciuto nel capoluogo, ha iniziato giocando da esterno, ma segnava tanto ed era già fisicamente strutturato a 14 anni, così i suoi allenatori hanno deciso di schierarlo in posizione più centrale. Facendone, di fatto, le fortune. Alla Juventus ha completato il suo percorso di crescita, lavorando anche sull’aspetto tecnico.

Nell’Under 17 faceva coppia con Mirco Lipari. Quest’ultimo tra i due sembrava essere il vero bomber: 19 reti contro le 4, con 5 assist, di Da Graca. I bianconeri dovevano scegliere tra i due. Decisero di portare in primavera Da Graca. Scelta che si è poi rivelata vincente.

Nella partita dello Stadium contro la Dynamo Kiev, stasera, spera di trovare posto almeno in panchina. Quella dove spesso si siede anche in Primavera, dalla quale quando si alza tende a essere decisivo. L’Europa l’ha conosciuta a livello di Youth League l’anno scorso, con una doppietta al . Quest’anno sogna di debuttare tra i grandi. Step by step.