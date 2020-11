Chi è Radu Dragusin, il difensore classe 2002 della Juventus che si ispira a Van Dijk

Dalla Primavera all'Under 23, e adesso la prima squadra: Radu Dragusin sta bruciando le tappe nella Juventus. Difensore rumeno di grande talento.

Radu Dragusin è uno dei nuovi volti della di Andrea Pirlo. Al contrario di Frabotta, Portanova e Vrioni, non si è ancora visto in campo, ma dall'ambiente bianconero, in prospettiva, ripongono in lui grandi speranze.

Andrea Pirlo ha già dimostrato con i nomi sopra citati che non ha nessuna preclusione nel lanciare in campo dei giovani calciatori, anche senza esperienza in prima squadra. Ed il prossimo sulla sua lista sembra proprio Radu Dragusin. Ma chi è questo giovane calciatore della Juventus?

Radu Dragusin è un difensore centrale rumeno, classe 2002, qindi di appena 18 anni. Si è messo in luce da giovanissimo, ovviamente nel suo Paese, con la maglia del Regal Sport Bucarest. La Juventus lo ha visto proprio in questa squadra, ma anche con la Romania, dove il difensore ha giocato in tutte le categorie giovanili.

La ha dovuto spendere solo 250mila euro, più alcuni premi, per portare in il centrale rumeno, un vero affare per uno dei talenti più limpidi della Romania: all'epoca era anche Capitano della Nazionale Under 16.

La Vecchia Signora ha battuto la concorrenza di club come e , che tra l'altro è affiliato proprio al Regal Sport Bucarest. Insomma, la Juventus ha convinto più di tutti Dragusin, che nel 2018 è sbarcato a .

Acquistato per la formazione Primavera, all'epoca allenata da Zauli, il rumeno si è subìto messo in mostra. Fin dal primo momento è diventato un punto fisso della squadra, tanto che oggi, dopo meno di due anni, il giocatore gioca già nella formazione Under 23, che milita come sappiamo in Serie C.

E come sempre nella sua carriera, anche qui ci ha messo poco per scalare le tappe. Nel corso di questa stagione, Dragusin ha già attirato le attenzioni di Andrea Pirlo che, anche a causa di qualche infortunio di troppo, lo ha convocato per la prima volta in prima squadra contro la Lazio, nel match di finito poi 1-1.

Il giocatore in quell'occasione non scese in campo, ma era praticamente la prima scelta in panchina per quel ruolo. Ciò significa che Dragusin comincia a sentire il profumo del debutto. Chissà, magari anche quando la Juventus entrerà in corsa nella .

Il giocatore in un'intervista ai tempi della Primavera ha dichiarato di avere come riferimenti calcistici Van Dijk, Chiellini e Bonucci. Il primo lo ricorda parecchio, soprattutto fisicamente, dagli altri due sta cominciando a rubare qualche segreto in allenamento.

Ma che tipo di giocatore è Radu Dragusin? Un colosso di 191 centimetri, potente e con uno stacco aereo imperioso. Senso della posizione e grande personalità. Per sua stessa ammissione, deve ancora migliorare nella tecnica di base e nella fase di impostazione, ma in questo campo ha Bonucci come riferimento da guardare giocare ogni giorno.

Il giocatore attualmente è arrivato anche nella formazione Under 21 della Romania, dopo aver percorso tutta la trafila dall'Under 15 in poi. Il suo sogno è quello di debuttare nella prima squadra della Juventus. E, a giudicare dalla velocità con cui brucia le tappe, questo momento è sempre più vicino.