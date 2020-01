Juventus, asse caldo con il Monza: via Mota Carvalho, in arrivo Marchi

Lavori in corso per la Juventus Under 23, che cede Mota Carvalho al Monza e in cambio si assicura l'esperto 34enne Ettore Marchi.

Manovre in casa Under 23. I bianconeri nella mattinata odierna hanno perfezionato il passaggio dell'attaccante Mota Carvalho al Monza, già in terra lombarda per sottoporsi alle visite mediche.

Un grande colpo per la categoria messo a segno dal club di Silvio Berlusconi, funzionale e, soprattutto, progettuale in vista della marcia spedita verso la promozione in serie B.

Sempre da questa tratta, sebbene l'operazione sia ancora in fase di definizione, gli uomini della Continassa si stanno per assicurare in prestito un giocatore dalla formazione brianzola: Ettore Marchi.

Il 34enne attaccante umbro, infatti, all'insegna dell'esperienza rinforzerà l'attacco di Fabio Pecchia. A tal proposito, ieri, l'ex Gubbio non è andato neanche in panchina in occasione del derby contro il Como.

Dopodiché, attenzione a un sempre più probabile arrivo dal : Alejandro Marques. Prosegue, a tal proposito, la trattativa tra il club catalano e la Signora in funzione dello scambio apparecchiato con Matheus Pereira, attualmente in prestito al . Insomma, ultimi dettagli in attesa della (doppia) fumata bianca.

In attesa dei nuovi volti, intanto, la Juventus Under 23 continua a ottenere risultati utili. L'ultimo, ieri pomeriggio, in occasione del successo casalingo contro l'Arezzo per 1-0. Ed è, ormai, piena zona playoff.