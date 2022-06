Juve tra il lungo silenzio di Di Maria e la pista Berardi: priorità ala per i bianconeri

'Madama' continua la ricerca di un esterno d'attacco per completare il tridente con Vlahovic e Chiesa: l'argentino continua a tentennare.

Una situazione in divenire. Un futuro tutto da scrivere. E due nomi cerchiati a matita rossa nella lista dei profili sotto osservazione: Angel Di Maria e Domenico Berardi. La certezza della Juventus è la necessità di rinforzare il reparto avanzato con un calciatore di piede sinistro in grado di poter alzare il tasso tecnico della rosa di Massimiliano Allegri e completare il tridente già composto da Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, verso il rientro dopo l'infortunio al ginocchio. Chi sarà il prescelto non è ancora noto.

Il club bianconero lavora sottotraccia da settimane al colpo a sinistra. In questo senso vanno avanti da giorni i contatti con l'entourage di Angel Di Maria, anche se negli ultimi giorni c'è da registrare un rallentamento nella trattativa tra i bianconeri e il 'Fideo'.

Lo stato maggiore bianconero aveva individuato proprio nell'argentino il profilo giusto per esperienza, qualità e fattore economico per rinforzare la fascia mancina. Il 34enne va in scadenza con il Paris Saint-Germain il 30 giugno e ha deciso di non proseguire la sua avventura all'ombra della Tour Eiffel. Un'occasione da cogliere al volo.

Nei giorni scorsi la Juventus ha formalizzato l'offerta e ora aspetta la risposta di Di Maria, che continua il suo silenzio senza fornire certezze - in un senso o nell'altro - ai bianconeri. Un affare in stand-by che, però, 'Madama' vorrebbe sbloccare al più presto per capire se avrà a disposizione il 'Fideo' o se dovrà virare su altri obiettivi.

Il nodo della trattativa resta la durata del contratto. Dopo attente valutazioni tecniche ed economiche, tra cui la possibilità di sfruttare il 'Decreto Crescita', la Juventus ha proposto un accordo di due anni a Di Maria, che vorrebbe un annuale per decidere tra un anno se proseguire l'avventura in Europa o avviarsi verso la conclusione della carriera con il ritorno in Argentina.

L'inserimento del Barcellona, che potrebbe accontentare il 'Fideo' proprio sulla durata dell'intesa, ha ulteriormente complicato le cose per la Juve, che ora aspetta la decisione definitiva del calciatore. L'argentino, però, continua a tentennare, prolungando un silenzio diventato estenuante.

La società bianconera si è cautelata e nei giorni scorsi ha avviato i contatti con il Sassuolo per Domenico Berardi. Un piano B per non farsi trovare impreparata e per sondare il terreno in caso di 'emergenza'. Dopo i 'no' degli anni scorsi, ora il classe 1994 è pronto a lasciare l'Emilia e tentare il grande salto.

L'articolo prosegue qui sotto

La stima di Allegri non è mai mancata, come dimostrano i tentativi già fatti in passato: la decisione del calciatore di voler intraprendere una nuova avventura potrebbe essere il fattore decisivo per un matrimonio già sfiorato in passato.

Martedì scorso è andato in scena un incontro sull'asse Torino-Sassuolo con la Juve che si è informata sui costi dell'operazione Berardi. Il club bianconero è consapevole dell'interesse della Roma per il classe 1994, soprattutto in caso di partenza di Zaniolo, e valuta attentamente la situazione, in attesa di una risposta di Di Maria che continua a non arrivare.

Sullo sfondo resta sempre l'idea Kostic, che potrebbe lasciare l'Eintracht Francoforte. Un profilo che la Juve continua a monitorare in attesa di novità sui fronti Di Maria e Berardi. Di certo la priorità di Allegri e della dirigenza è chiara: portare a Torino un'ala mancina per completare il tridente con Vlahovic e Chiesa.