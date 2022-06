La Juventus piomba su Berardi: primi contatti con il Sassuolo

Scendono le quotazioni di Di Maria, torna di moda l’esterno neroverde. Ragionamenti sui costi complessivi e su eventuali contropartite tecniche.

Sale Domenico Berardi, scende Angel Di Maria. Il borsino-mercato, si sa, si aggiorna di minuto in minuto. E, dunque, tutto può cambiare rapidamente e clamorosamente. Detto ciò, avendo più cose da fare, in casa Juventus è severamente vietato tergiversare. Ecco perché, alla Continassa, la titubanza del Fideo non è più cosa gradita. In parole povere: dentro o fuori. La realtà dei fatti: più fuori che dentro.

Le sirene del Barcellona evidentemente hanno trovato terreno fertile nei pensieri del fuoriclasse argentino che, sostanzialmente, ha messo la Vecchia Signora in standby. In attesa di capire, giustappunto, se quella blaugrana possa diventare a tutti gli effetti una pista percorribile.

E la telefonata effettuata in prima persona da Xavi lascia presagire come la suggestione possa tramutarsi in realtà. Nostalgia della Liga? Probabile, a maggior ragione considerando come l’ormai ex PSG in passato abbia sfoggiato con ottimi risultati la casacca del Real Madrid.

Il dg Federico Cherubini non vuole farsi cogliere impreparato. Morale della favola? Avanza il piano B. E avanza, inoltre, un calciatore che la Juve la conosce bene avendola sfiorata più volte. Amarcord: diversi i “no, grazie” rifilati da Mimmo alla Vecchia Signora, nonostante la strada fosse tracciata e la stima di Max Allegri non mancasse. Ma ora, prossimo alle 28 primavere, evidentemente in Berardi è cambiato qualcosa. Evidentemente, dopo una lunghissima esperienza al Sassuolo, è tempo di spiccare il volo.

Nella giornata di ieri è andato in scena un primo contatto tra le due società. I rapporti sull’asse Torino-Sassuolo, anche in relazione all’operazione Locatelli, sono ottimi. Ragion per cui, per Madama volere potrebbe diventare potere.

Si ragiona sulla valutazione di Berardi, con i neroverdi da sempre bottega cara, a caccia dell’effetto asta. Nelle puntate precedenti s’è parlato molto di un possibile interessamento del Milan, ora concentrato su altri obiettivi. Mentre non è da sottovalutare la Roma, a maggior ragione se dovesse prendere forma la partenza di Nicolò Zaniolo (magari proprio in direzione Milanello).

Attenzione ai giovani della Juve, che potrebbero rappresentare delle valide pedine da mettere sul piatto della negoziazione. L'ad Giovanni Carnevali, storicamente sensibile ai diamanti da sgrezzare, potrebbe farci un pensierino. Discorso prematuro, questo, ma da monitorare essendo un fronte in evoluzione. La Juve, intanto, accelera.