Juve Stabia-Bari dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Juve Stabia ospita il Bari nella 28ª giornata del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

JUVE STABIA-BARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Juve Stabia-Bari

Juve Stabia-Bari Data: 3 marzo 2021

3 marzo 2021 Orario: 17.30

17.30 Canale tv: Eleven Sports e Sky Primafila (numero 252 del satellite)

Eleven Sports e Sky Primafila (numero 252 del satellite) Streaming: Eleven Sports

La Juve Stabia di Pasquale Padalino ospita il Bari di Massimo Carrera nella 26ª giornata infrasettimanale del Girone C di Serie C. I campani si trovano in zona playoff e occupano attualmente il 7° posto in classifica con 37 punti, frutto di 10 successi, 7 pareggi e 9 k.o., i pugliesi sono invece terzi, ad una lunghezza dalla 2ª posizione, con 49 punti e un cammino di 14 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte.

Nei 7 precedenti in gare ufficiali, il Bari è in vantaggio con 3 vittorie, a fronte di 2 affermazioni delle Vespe e di 2 pareggi. Sia i gialloblù, sia i biancorossi, hanno ottenuto una sconfitta, 2 vittorie e un pareggio nelle ultime 4 gare disputate.

Niccolò Romero e Francesco Orlando sono i due migliori marcatori della Juve Stabia con 4 reti ciascuno, mentre Mirco Antenucci è il miglior marcatore stagionale del Bari con 12 goal e Pietro Cianci il capocannoniere del torneo a quota 13, di cui 12, tuttavia, segnate nella prima parte di stagione con il Potenza. In questa pagina tutte le informazioni su Juve Stabia-Bari: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO JUVE STABIA-BARI

Juve Stabia-Bari si giocherà il pomeriggio di mercoledì 3 marzo 2021 nel palcoscenico dello Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia. Il fischio d'inizio della gara è in programma alle ore 17.30.

La sfida Juve Stabia-Bari sarà trasmessa in diretta tv in modalità pay per view sul canale Sky Primafila (numero 252 del satellite).

La partita potrà essere vista, inoltre, anche sulla piattaforma web Eleven Sports, attraverso l'applicazione dedicata, scaricabile sulle moderne smart tv. Per poter usufruire del servizio sarà necessario sottoscrivere precedentemente un abbonamento.

Attraverso la piattaforma Eleven Sports, sarà possibile vedere Juve Stabia-Bari in diretta streaming anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet e sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale del servizio o scaricando la app per sistemi iOS e Android.

In entrambe le ipotesi occorrerà loggarsi sul portale e successivamente fare click sul link della gara.

Padalino schiererà la Juve Stabia con il 3-4-3. Nel tridente offensivo Guarracino potrebbe spuntarla su Fantacci come esterno alto di destra, con Borrelli centravanti e Marotta a sinistra. A centrocampo Garattoni e Berardocco saranno i due interni, con Caldore e Suciu (in vantaggio su Vallocchia) sulle due fasce. Dietro, davanti al portiere Russo, linea a tre composta da Elizalde, Mulé e Troest.

Carrera sembra intenzionato a confermare un Bari con un'impostazione molto offensiva come il 4-2-3-1. Cianci agirà da centravanti, supportato sulla trequarti da Marras, Antenucci e D'Ursi. In mediana torna dalla squalifica Bianco, che farà coppia con De Risio: si ferma per un turno, invece, Maita. Out Matteo Ciofani, infortunatosi nel derby con il Foggia, in difesa sarà Semenzato il terzino destro, con Sarzi Puttini confermato a sinistra e in mezzo la coppia centrale composta da Sabbione e Minelli. Ancora ai box per infortunio capitan Di Cesare.

JUVE STABIA (3-4-3): Russo; Elizalde, Mulé, Troest; Caldore, Garattoni, Berardocco, Suciu; Guarracino, Borrelli, Marotta.

BARI (4-2-3-1): Frattali; Semenzato, Sabbione, Minelli, Sarzi Puttini; Bianco, De Risio; Marras, Antenucci, D'Ursi; Cianci.