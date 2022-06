Juve-Di Maria, programmati nuovi contatti: si entra nella fase decisiva

Il club bianconero dialogherà ancora con il calciatore argentino e il suo entourage a partire da domani: attesa la decisione definitiva.

Dentro o fuori. La trattativa tra la Juventus e Angel Di Maria è giunta ad una fase cruciale. La negoziazione tra il club bianconero e l'argentino entra nel vivo. Dopo i contatti dei giorni scorsi, la prossima settimana potrebbe essere già quella decisiva per capire se il futuro dell'ormai ex PSG sarà all'ombra della Mole.

Di Maria, che ha lasciato il club parigino dopo un'avventura durata sette anni, sta discutendo con lo stato maggiore di 'Madama' del contratto che lo legherebbe al sodalizio torinese. Gli ultimi colloqui non hanno portato all'effetto sperato, ovvero ridurre la distanza tra le parti.

La Juve continua a proporre un contratto biennale - anche per ragioni fiscali e burocratiche, oltre all'aspetto tecnico - per mentre Di Maria vuole un accordo di un solo anno per poi concludere la carriera in Argentina.

Discorso diverso per quanto riguarda l'aspetto economico con un contratto da 7/8 milioni di euro netti all'anno e un'intesa raggiungibile tra le parti.

A partire da domani sono previsti nuovi contatti tra le parti. Di Maria non ha cambiato idea e vuole un accordo di una sola stagione per firmare con i bianconeri, che ora sono chiamati a prendere una decisione definitiva: assecondare la richiesta dell'argentino o virare su altri obiettivi?

Le carte sono tutte sul tavolo e Di Maria ha già scoperto le sue. Ora tocca ai bianconeri decidere cosa fare e comunicare la scelta al calciatore e al suo entourage.