Juric commenta le voci su Lovato: "Ha fatto fatica perché accostato al Milan"

Il tecnico del Verona, Ivan Juric, spiega: “E’ normale fare fatica se dopo tre partite vieni accostato al Milan. Lovato ora sta crescendo”.

Serviva un risultato positivo al Verona per porre fine ad una striscia di tre sconfitte consecutive ed il risultato positivo è arrivato sul campo del Cagliari.

Gli scaligeri infatti sono riusciti ad imporsi per 2-0, guadagnando quei punti che li proiettano a quota 41 in classifica, mentre per i sardi la situazione si fa sempre più critica.

Commentando la sfida ai microfoni di Sky dopo il triplice fischio finale, Ivan Juric si è soffermato anche su Matteo Lovato, un giocatore che sta vivendo l’annata della definitiva esplosione in Serie A.