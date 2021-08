Jorge Mendes a Torino: blitz per Cristiano Ronaldo

Jorge Mendes ha fatto capolino in Italia: blitz del procuratore di Cristiano Ronaldo a Torino.

Un blitz improvviso. Jorge Mendes è in Italia, per la precisione a Torino, dove si è recato per discutere del futuro di Cristiano Ronaldo.

Il noto agente, che cura gli interessi del fuoriclasse portoghese, ha fatto capolino nel capoluogo piemontese: è evidente che in agenda sia segnato il nome di CR7 il cui contratto con la Juventus scade il 30 giugno del 2022.

In mezzo ai rumors che si rincorrono, legati a ciò che ne sarà del matrimonio tra Ronaldo e Madama, Mendes si è preso la scena salendo su un aereo che lo ha condotto nel Bel Paese proprio dove l'attaccante lusitano da 3 stagioni è protagonista.