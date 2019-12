Joaquin da record in Liga, il più vecchio a segnare una tripletta: battuto Di Stefano

Joaquin, ex anche della Fiorentina, ha realizzato una tripletta col Betis all'età di 38 anni, 4 mesi e 18 giorni. Il record apparteneva a Di Stefano.

Questo pomeriggio si è scritta una pagina di storia in . Il protagonista peraltro è una vecchia conoscenza del calcio italiano: Joaquin Sanchez Rodriguez, meglio noto come Joaquin ed ex tra le altre anche della .

L'esterno spagnolo, grazie alla tripletta siglata nella gara vinta 3-2 dal suo Betis contro l' Bilbao, ha battuto il record stabilito da un certo Alfredo Di Stefano ben 55 anni fa

Joaquin infatti è diventato il giocatore più vecchio a segnare tre goal in una sola partita di Liga all'età di 38 anni, 4 mesi e 18 giorni. Alfredo Di Stefano invece aveva a sua volta realizzato una tripletta in -Murcia 4-1 del 1964 quando aveva 'solo' 37 anni, 9 mesi e 13 giorni.

Joaquín fa sognare i tifosi del Betis (e non solo) 😍

Quella contro l'Athletic peraltro è stata la prima tripletta per Joaquin che in ben vent'anni di carriera finora aveva però segnato tredici doppiette. I tre goal di oggi sono arrivati tutti di destro, il piede naturale di Joaquin, ed in appena diciotto minuti tra il 2' ed il 20' del primo tempo.

In il triplettista più vecchio ancora oggi resta Silvio Piola, capace di segnare tre goal in un Novara- del 19 novembre 1950 all'età di 37 anni, 1 mese e 21 giorni.