James Rodriguez al Napoli, il club chiarisce: "Mendes non arriva a Dimaro"

Il Napoli continua a inseguire l'obiettivo James Rodriguez, ma il club azzurro smentisce l'arrivo di Jorge Mendes a Dimaro.

L'obiettivo del di regalare James Rodriguez a Carlo Ancelotti continua ad essere cavalcato: dopo settimane di trattative, sono attesi passi in avanti decisivi per avvicinarsi alla fumata bianca.

Secondo quanto riportato da 'As', questa sera a Dimaro era previsto l'arrivo di Jorge Mendes, agente di James Rodriguez in , per provare a definire il trasferimento del suo assistito in maglia partenopea.

🚨 Mendes llega esta tarde a Italia para intentar cerrar el acuerdo por James

⁉️ Deben buscar la fórmula para cerrar el acuerdo con el : cesión con opción de compra obligatoria o traspasohttps://t.co/TUVei3FuEt — AS (@diarioas) July 25, 2019

Ma la società azzurra, attraverso il proprio account Twitter, ha smentito come il noto procuratore sia in procinto di far capolino in Val di Sole.

"Nonostante anche la radio ufficiale del Napoli dica che a Dimaro sta arrivando Mendes, naturalmente Mendes non sta arrivando a Dimaro. E’ veramente triste che tutti possano correre dietro a qualunque cosa venga scritta senza fare alcuna verifica".

Nonostante anche la radio ufficiale del Napoli dica che a Dimaro sta arrivando Mendes, naturalmente Mendes non sta arrivando a Dimaro. E’ veramente triste che tutti possano correre dietro a qualunque cosa venga scritta senza fare alcuna verifica. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 25, 2019

Il Napoli vorrebbe prendere il classe 1991 in prestito, mentre il Real Madrid lo vuole cedere da subito a titolo definitivo. Carlo Ancelotti, dal canto suo, si sarebbe mostrato ancora ottimista riguardo la possibilità di allenare James nella prossima stagione.

Alla finestra sempre l'Atlético Madrid, principale concorrente del Napoli per la corsa al 'Bandido'.