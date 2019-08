James Rodriguez al Napoli, nuovi segnali: fuori dai convocati del Real Madrid

Zidane non ha convocato James Rodriguez per l'amichevole di oggi tra Salisburgo e Real Madrid. Colombiano in uscita e Napoli in prima fila.

James Rodriguez non è stato convocato dal per l'amichevole con il , in programma oggi in terra austriaca. Ulteriore conferma di quanto il colombiano, contrariamente ad alcune voci giunte dalla negli ultimi giorni, sia fuori a tutti gli effetti dal progetto tecnico di Zinedine Zidane. Con il sullo sfondo, ma sempre più vicino.

C'era attesa per la lista dei convocati di Zidane, per avere conferma delle sue idee su diversi dei giocatori in esubero dal Real Madrid. E sono arrivati tutti i segnali attesi: fuori Bale, fuori Mariano, fuori anche James Rodriguez. Tutti con le valigie pronte, destinati a lasciare Madrid da qui alla fine del mercato.

Era il messaggio che si aspettava di ricevere il Napoli, che non ha mai perso la fiducia di poter arrivare a James Rodriguez nelle ultime settimane, seppur consapevole di dover affrontare una trattativa complicata, con pazienza e prudenza. Anche l'interesse dell' , rispetto ad un paio di settimane fa, sembra ormai essere scemato.

Per James Rodriguez c'è sostanzialmente solo il Napoli e per il Napoli c'è sempre stato James Rodriguez. Il colombiano è il primo rinforzo chiesto da Carlo Ancelotti e al rientro dalla doppia sfida con il negli partirà l'assalto definitivo da parte del club partenopeo. Per chiudere una telenovela dal finale che inizia ad essere ormai scontato.