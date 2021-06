Italia-Repubblica Ceca, le pagelle: brilla Insigne, Berardi super

Il numero 10 azzurro sugli scudi al Dall'Ara, bene anche il resto del tridente con Berardi e Immobile, entrambi in goal.

LE PAGELLE DI ITALIA-REPUBBLICA CECA

DONNARUMMA 6 - Totalmente inoperoso. Giusto un filo di preoccupazione nel finale.

FLORENZI 6.5 - Garantisce un appoggio presente e soffre poco l'iniziativa avversaria. (86' TOLOI s.v. )

BONUCCI 7 - Si infortuna, stringe i denti e rimane in campo. Anche se non al 100%, è essenziale per la distribuzione. Nel finale si concede un intervento decisivo per tenere in piedi la partita.

CHIELLINI 6.5 - Domina sui duelli aerei. Ci rimette anche il naso, tanto per cambiare. (64' ACERBI 6 - Entra e controlla.)

SPINAZZOLA 6.5 - Letale nella metà campo avversaria con le sue iniziative con o senza palla. (63' EMERSON 6 - Tiene il ritmo.)

BARELLA 6.5 - Una deviazione di fortuna lo mette sul tabellino dei marcatori in una partita quasi da ordinaria amministrazione.

JORGINHO 7 - Fresco campione d'Europa, personalità travolgente. Sempre lucido nello staccarsi dalla marcatura per avviare l'azione. (63' CRISTANTE 6.5 - Entra e avvia l'azione del quarto goal.)

LOCATELLI 6.5 - Pulito nell'esecuzione e sempre nella posizione giusta.

BERARDI 7.5 - Mancini gli dà libertà d'azione, lui raccoglie le indicazioni: svaria su tutto il fronte e scatena il panico nella difesa ceca. 5 goal nelle ultime 6 partite in azzurro. (77' CHIESA s.v. )

IMMOBILE 7 - Si sblocca, anche mentalmente. E si vede. L'intesa con l'amico e compagno Insigne è al massimo. L'attacco azzurro ne beneficia in fluidità. (77' RASPADORI s.v. )

INSIGNE 8 - Festeggia il suo trentesimo compleanno con una prestazione da MVP: cerca spesso la giocata e la trova con regolarità. Il goal è solo la ciliegina sulla torta.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma 6; Florenzi 6.5 (87' Toloi s.v.), Bonucci 7, Chiellini 6.5 (64' Acerbi 6), Spinazzola 6.5 (63' Emerson 6); Barella 6.5, Jorginho 7 (63' Cristante 6.5), Locatelli 6.5; Berardi 7.5 (77' Chiesa s.v.), Immobile 7 (77' Raspadori s.v.), Insigne 8.

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Pavlenka 5; Coufal 4.5, Brabec 5, Celustka 4.5 (46' Zima 4.5), Boril 5; Kral 5, Darida 5.5 (81' Sadilek s.v.); Masopust 5.5 (61' Sevcik 5.5), Barak 5 (46' Soucek 5.5), Jankto 5 (61' Vydra 5); Krmencik 5 (46' Schick 5.5).