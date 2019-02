Inter, Wanda Nara contro Perisic: "Il suo gesto dà tranquillità? Icardi non è un mostro"

Wanda Nara attacca Perisic e difende ancora Icardi: "Punirlo per quello che dico è tremendo, faceva le infiltrazioni perchè ama la maglia".

Nuova bufera in casa nerazzurra dopo Fiorentina-Inter, a scatenarla stavolta è stato Ivan Perisic reagendo in modo stizzito durante l'esultanza di Politano, che a molti ha ricordato quella di Mauro Icardi.

L'ex Sassuolo infatti, dopo il goal del momentaneo 1-2, è andato sotto la curva portandosi le due mani dietro le orecchie proprio come fatto spesso dall'ex capitano in passato.

Un gesto che evidentemente non è piaciuto a Perisic, tanto che il croato ha raggiunto il compagno e gli ha fatto abbassare un braccio in modo piuttosto brusco.

L'episodio ovviamente non è però sfuggito alle telecamere e neppure all'occhio di Wanda Nara che, ospite come sempre di 'Tiki Taka', non ha perso l'occasione per affondare il colpo.

"Nel calcio ci sono tante ingiustizie, come il rigore contro l’Inter o Icardi a casa con questo dolore, considerandolo un mostro che non è. Il gesto di Perisic che avete visto è tranquillità? Per chi? Ci deve essere per Icardi solamente? Ci vuole rispetto, per fare il capitano ci vuole quello: Mauro l’ha sempre avuto".

La moglie-agente poi è esplosa anche contro Cassano, colpevole di avere invitato Icardi a presentarsi negli spogliatoi e chiarire con i compagni.

"Basta cazzate, ci va tutti i giorni per fare terapia. E’ tutto un cinema, non ha fatto niente. Higuain un campione? E Icardi che ne ha fatti 120 (goal) cos’è? Se parliamo di numeri, parliamone”.

Wanda Nara quindi sottolinea l'ingiustizia della punizione inflitta a Icardi dall'Inter e fa chiarezza sui problemi al ginocchio accusati dall'attaccante nelle ultime settimane.

"Mauro è un vero interista, tolgono la fascia a chi ci tiene di più? Dire che è stato punito per quello che ho detto in tv è tremendo, perché qui io parlo da opinionista. Le infiltrazioni? Le fa solo chi ama questa maglia. Non si poteva mai lasciarlo fuori, perché Mauro teneva alla maglia, eppure tanti medici ci hanno chiesto come facesse a giocare con quel ginocchio".

Infine la stessa Wanda ha condiviso una storia, poi rimossa, in cui una tifosa mette a confronto le esultanze di Icardi e Politano. Il caso, insomma, è ancora apertissimo: non resta che aspettare la prossima puntata.