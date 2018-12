Inter-Napoli, lo sfogo di Koulibaly sui social: "Orgoglioso del colore della mia pelle"

Il difensore del Napoli si sfoga sui social network dopo l'espulsione e gli ululati subiti durante la partita contro l'Inter.

Kalidou Koulibaly è stato uno dei protagonisti di Inter-Napoli. Non solo per la prestazione maiuscola negli 80 minuti passati in campo, ma soprattutto per gli ululati razzisti di cui è stato vittima, da cui poi è scaturito il nervosismo che ha portato all'espulsione.

All'80' dopo un giallo conseguente a una trattenuta su Politano, Koulibaly ha applaudito Mazzoleni prendendosi il cartellino rosso diretto. Il difensore del Napoli si è sfogato sui social a fine partita, con un tweet.

Questo quanto scritto da Koulibaly: "Mi dispiace la sconfitta e sopratutto avere lasciato i miei fratelli! Però sono orgoglioso del colore della mia pelle. Di essere francese, senegalese, napoletano: uomo".

Carlo Ancelotti nel post-partita ha rivelato di aver chiesto tre volte la sospensione per gli ululati, senza però mai ottenerla, specificando anche la poca tranquillità del giocatore.