Inter-Napoli, le formazioni ufficiali: torna Lautaro, Lozano titolare

Nell'Inter, Lautaro Martinez fa coppia con Lukaku in attacco. Riecco Gagliardini in mezzo al campo. Nel Napoli Lozano parte dall'inizio.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso

Consueto 3-5-2 per Conte, che in attacco ridà una maglia da titolare a Lautaro Martinez assieme a Lukaku. Darmian e Young sono gli esterni di centrocampo, mentre in mezzo si rivede Gagliardini. In difesa Skriniar assieme a de Vrij e Bastoni.

con il 4-2-3-1 e Lozano, a segno contro la , titolare. Riecco Ospina, Mario Rui e Bakayoko, tutti in campo dall'inizio così come il confermato Demme. Nuovamente dentro anche Zielinski.