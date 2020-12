Inter-Napoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il big match del turno infrasettimanale, l'Inter ospita il Napoli: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

INTER-NAPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 16 dicembre 2020

16 dicembre 2020 Orario: 20.45

20.45 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

24 punti l'Inter, 23 il Napoli. Le inseguitrici del capolista si daranno battaglia nel 12esimo turno di , l'infrasettimanale che accenderà San Siro di stelle e spettacolo. Un big match essenziale per entrambe, così da rimanere attaccate al treno Scudetto.

Sia Inter che Napoli hanno vinto l'ultima gara di campionato in rimonta, dopo essere andate sotto: i nerazzurri hanno avuto la meglio sul per 3-1 in Sardegna, mentre gli azzurri hanno superato la allo Stadio Diego Armando Maradona.

Nell'ultima stagione l'Inter ha espugnato il campo azzurro nella gara giocata a gennaio 2020, mentre nell'ultimo match al Meazza datato luglio i meneghini hanno battuto i colleghi campani per 2-0.

In questa pagina tutte le informazioni su Inter-Napoli: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO INTER-NAPOLI

Il big match del 12esimo turno tra Inter e Napoli si giocherà mercoledì 16 dicembre alle ore 20:45. Appuntamento a San Siro, a porte chiuse, in quel di Milano.

Inter-Napoli sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite; 472 del digitale terrestre) e Sky Sport Serie A (202 satellite / 473 digitale terrestre).

Chi lo preferisse potrà seguire Inter-Napoli, attraverso Sky Go, anche in diretta su dispositivi mobili quali smartphone e tablet e sul proprio personal computer o notebook. Nel primo caso occorrerà scaricare la app per sistemi iOS e Android, nel secondo sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale del servizio.

Un'ulteriore opzione è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette di vedere numerosi eventi sportivi, fra cui le partite di Serie A, acquistando uno dei pacchetti proposti agli utenti.

IN DIRETTA SU GOAL

darà la possibilità ai suoi lettori di seguireanchesul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto della gara, dal calcio d'inizio fino al fischio finale.

Hakimi in dubbio, pronto Darmian sulla fascia destra. A centrocampo Vidal è in forte dubbio e Sensi non al meglio. Gagliardini contende una maglia a Eriksen. In attacco Lautaro Martinez tornerà a fare coppia con Lukaku, mentre davanti ad Handanovic ci saranno Skriniar, De Vrij e Bastoni.

Nel Napoli Lozano, Bakayoko e Mario Rui nuovamente dal 1', in attacco Mertens e Insigne intoccabili, vista le perdurante assenza di Osimhen. Difesa con Manolas e Koulibaly, Di Lorenzo confermato sulla fascia destra.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Gagliardini, Brozovic, Barella, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne: Mertens.