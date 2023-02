Il Milan crolla con l'Inter, al Camp Nou Kessié "illumina" il Barcellona

L'ex centrocampista rossonero spiana la strada al successo blaugrana contro il Siviglia con un assist da applausi per Jordi Alba.

Xavi lo aveva precisato, poche settimane fa, spazzando via qualsiasi dubbio sul suo futuro: "Kessié sta migliorando: non è facile adattarsi a un'altra filosofia di gioco", scomodando mostri sacri del passato del Barcellona. "E' successo anche ad Abidal, Mascherano, Touré e Keita". Insomma: serve tempo, in blaugrana.

Dal suo arrivo in Spagna, formalizzato la scorsa estate, l'ex centrocampista del Milan è finito spesso al centro del dibattito su questa o l'altra operazione di mercato: anche a gennaio, quando il suo nome è stato accostato all'Inter nell'ottica di un ipotetico scambio per Marcelo Brozovic.

Alla fine, però, Franck Kessié sta bene dove sta: e dopo un avvio di stagione complicato si sta lentamente, ma gradualmente, prendendo il Barcellona.

Contro il Siviglia, ad esempio, l'ivoriano ha messo in pratica una delle migliori prove, se non la migliore in assoluto, da quando ha firmato con i blaugrana: il tutto mentre il suo Milan perdeva, crollando, il Derby contro l'Inter.

Al Camp Nou il Barça vince 3-0: un risultato che sembra senza appello, "illuminato", però, da una giocata di Kessié al 58': un assist da favola. Palla stoppata a centro area: l'ivoriano la difende per poi, senza guardare, servirla con un tocco soffice, d'esterno, a Jordi Alba che insacca e porta in vantaggio gli uomini di Xavi.

E dire che la sfida contro la formazione di Sampaoli Kessié non doveva neanche giocarla dal primo: è stato inserito al 5' dopo l'infortunio di Busquets, cui condizioni verranno valutate nei prossimi giorni.

Mentre il Milan crolla contro l'Inter e, più in generale, in campionato, Kessié si prende il Barcellona: "simbolicamente" bizzarro, almeno come tempistica.