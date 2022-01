Inter-Juventus dove vederla: Rai o Mediaset? Canale tv, diretta streaming e formazioni della partita

INTER-JUVENTUS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Inter-Juventus

• Data: mercoledì 12 gennaio 2022

• Orario: 21.00

• Canale TV: Canale 5

• Streaming: Mediaset Play

Il Derby d'Italia stavolta vale la Supercoppa Italiana, trofeo in palio tra Inter e Juventus che si affrontano al 'Meazza' di Milano in gara unica. A sfidarsi, come sempre, sono i campioni d'Italia in carica e la squadra che ha vinto l'ultima edizione della Coppa Italia.

L'albo d'oro della competizione vede la Juventus al primo posto con 9 successi, l'ultimo nella scorsa stagione quando i bianconeri allenati da Pirlo hanno battuto il Napoli. L'Inter invece ha vinto il trofeo 5 volte.

Nel precedente tra le due squadre in campionato, giocato lo scorso ottobre, è finità in parità con vantaggio nerazzurro firmato da Dzeko e pareggio nel finale con rigore di Dybala.

In questo articolo troverete tutte le informazioni sulla partita: dalle formazioni a dove seguirla in tv e in streaming.

ORARIO INTER-JUVENTUS

La finale di Supercoppa Italiana tra Inter e Juventus si gioca mercoledì 12 gennaio presso lo stadio 'San Siro' di Milano. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 21.00.

DOVE VEDERE INTER-JUVENTUS IN TV

L'incontro sarà trasmesso in chiaro da Mediaset su Canale 5 (numero 5 del digitale terrestre).

DOVE VEDERE INTER-JUVENTUS IN STREAMING

Inter-Juventus sarà visibile anche in streaming tramite Mediaset Play, piattaforma di Mediaset. Basterà collegarsi al sito internet da pc fisso o mobile, oppure scaricare l'applicazione su smartphone o tablet.

IN DIRETTA SU GOAL

Lo gara di Supercoppa Italiana tra Inter e Juventus, dalle formazioni ufficiali al triplice fischio, potrete seguirla anche su GOAL che vi darà aggiornamenti in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-JUVENTUS

Inzaghi può contare sull'intera rosa e schiererà quindi la migliore formazione possibile. In difesa Skriniar, De Vrij e Bastoni. Dumfries e Perisic sugli esterni, a centrocampo Calhanoglu più di Vidal con Brozovic e Barella. In attacco la coppia Lautaro-Dzeko.

L'articolo prosegue qui sotto

Qualche problema in più per Allegri che tra squalifiche e infortuni deve fare a meno tra gli altri di Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro e Chiesa. In difesa linea a quattro obbligata composta da De Sciglio, Rugani, Chiellini e Luca Pellegrini. A centrocampo possibile il rientro di Rabiot con Locatelli e McKennie. Davanti tridente formato da Bernardeschi, Morata e Dybala.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Calhanoglu, Brozovic, Barella; Perisic, Dzeko, Lautaro. All Inzaghi

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Pellegrini; McKennie, Locatelli, Rabiot; Bernardeschi, Morata, Dybala. All. Allegri.