Inter, Conte: "Bastoni lo voleva mezza Serie A ma ho voluto tenerlo"

Nell' che vince per la sesta volta di fila in questo primo scorcio di campionato c'è una delle tante note liete: Alessandro Bastoni, difensore classe 1999 schierato titolare da Antonio Conte al 'Ferraris' contro la .

Il giovane difensore ha sostituito bene un certo Diego Godin guadagnandosi i complimenti dell'allenatore salentino, intervistato da 'Inter TV' dopo la partita di Genova.

"Bastoni lo voleva mezza ma mi sono opposto alla sua cessione. Voglio lavorarci, ho visto potenzialità fisiche e mentali, fa subito quello che gli chiedi. Sarà il futuro di questa squadra e ora è il presente: è un'alternativa importante. Ultimamente mi sto prendendo qualche rischio: mercoledì Biraghi, oggi Bastoni... Io e i compagni abbiamo fiducia in loro, schierarli non è un problema per me".