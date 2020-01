L'Inter piomba su Chong del Manchester United: l'agente incontra i nerazzurri

L'Inter fiuta il colpo a parametro zero e sfida la Juventus su Tahith Chong: summit con l'agente del talento classe '99 del Manchester United.

In attesa di definire i colpi da novanta per il mercato di gennaio l' guarda anche avanti e studia l'affare low cost per giugno: i nerazzurri hanno messo gli occhi su Tahith Chong, talento classe '99 del in scadenza di contratto.

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', l'agente dell'esterno olandese ha incontrato la dirigenza interista per capire i margini di un accordo in vista della prossima stagione. Il giocatore non rinnoverà infatti il proprio contratto in scadenza con lo United e può accordarsi già da ora con altri club.

Sulle tracce del giovane talento c'era da settimane anche la , sempre attenta agli affari in prospettiva: l'Inter proverà ad accelerare i tempi nel summit di oggi con l'agente per bruciare la concorrenza e assicurare a Conte un nuovo rinforzo per la fase offensiva.