Chi è Tahith Chong, l'occasione di mercato per Inter e Juventus

Con un contratto in scadenza a giugno, il classe 1999 Chong è entrato nel mirino dell'Inter ed è stato accostato anche alla Juventus. Ecco chi è.

Quando si parla di giovani che vanno in scadenza di contratto al Manchester United, i pensieri di tutti vanno a un nome solo: Paul Pogba, perso a zero nel 2012 e ripreso nel 2016 per oltre 100 milioni di euro. 8 anni dopo l'addio del centrocampista francese direzione , c'è un altro talento che a giugno può lasciare gratis l'Old Trafford: Tahith Chong.

L'esterno offensivo ventenne è entrato nel mirino dell', dopo essere stato accostato per diverse settimane alla Juventus. Un duello sul mercato, parallelo a quello di campionato, per provare ad aggiudicarsi un giocatore che ha fatto molto parlare di sé a livello giovanile. Non soltanto per la lunga chioma riccia che ha in testa e che lo rende molto ben riconoscibile.

Olandese originario di Curaçao, come si evince dal cognome, Tahith Chong è nato nel 1999 e all'età di 10 anni è entrato nelle giovanili del . Lo United lo ha scoperto durante un torneo giovanile a Manchester e lo ha strappato agli olandesi. La sua crescita con i 'Red Devils' non è stata tutta rose e fiori, visto che a 17 anni ha dovuto fare i conti con la rottura del crociato che lo ha tenuto fuori 10 mesi.

Il rientro in campo è stato di altissimo profiilo: ha vinto svariati premi individuali con l'Under 23 dello United, fino a convincere Solskjaer a farlo esordire in prima squadra il 2 marzo 2019 contro il . Lo ha poi fatto giocare anche in contro il , negli ottavi di finale. Era già stato anche in panchina con Mourinho contro la Juventus.

Con lo United però le presenze complessive sono soltanto 11, di cui 4 da titolare. Un numero esiguo per un giocatore che ha compiuto 20 anni lo scorso 4 dicembre ed è nel giro della prima squadra da ormai un anno. La Premier League 2 gli va stretta, nonostante i numeri che riesce a esprimere: quest'anno è già a quota 5 goal e 4 assist in 5 partite.

Le sue caratteristiche principali sono la velocità e il fisico: è alto 185 cm e ha grande resistenza ai contatti. Per essere un'ala, è rapido di gambe e abbina una buona tecnica, ancora molto da sgrezzare. A volte può sembrare poco elegante nei movimenti, ma non quando si tratta di calciare, specialmente le punizioni. Con il suo sinistro mette la palla dove vuole.

Un talento ancora da perfezionare, ma con un potenziale non indifferente. E anche la personalità non gli manca: nelle giovanili gioca con la maglia numero 7 sulla schiena, quella che allo United è stata indossata da Best, Cantona, Beckham, Cristiano Ronaldo. Tutti aspetti che hanno stregato Inter e Juventus: Tahith Chong può essere il loro affare a parametro zero dell'estate.