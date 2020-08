Inter-Bayer Leverkusen dove vederla: Sky o Tv8? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Quarto di finale di Europa League tra Inter e Bayer Leverkusen: le info sulle formazioni e su come guardare l'incontro in tv e streaming.

INTER-BAYER LEVERKUSEN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 10 agosto 2020

10 agosto 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : Sky/TV8

Sky/TV8 Streaming: Sky Go e Now Tv/TV8

E' tempo di Final Eight in : completato il quadro delle qualificate ai quarti di finale che si disputeranno in gara secca, nuova formula adottata per snellire la competizione in seguito alle problematiche sorte con lo scoppio della pandemia.

L'Inter ha superato per 2-0 il Getafe agli ottavi: sulla strada dei nerazzurri verso la finale c'è il Bayer Leverkusen che, a sua volta, ha eliminato i Rangers con due vittorie tra andata e ritorno.

Meneghini tra le migliori otto di un torneo continentale a nove anni di distanza dall'ultima volta: nel 2011 il percorso in si interruppe proprio contro una tedesca, lo 04 allora allenato da Ralf Rangnick.

Il Bayer Leverkusen ha già affrontato una squadra italiana in questa stagione: si tratta della nella fase a gironi di Champions, contro cui sono arrivate due sconfitte sia all'Allianz Stadium che alla 'BayArena'.

In questa pagina troverete tutto l'occorrente per rimanere aggiornati su Inter-Bayer Leverkusen: dalle formazioni alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO INTER-BAYER LEVERKUSEN

Inter-Bayer Leverkusen si giocherà lunedì 10 agosto 2020 alla 'Merkur Spiel-Arena' di Düsseldorf, impianto che ospita le gare casalinghe del Fortuna Düsseldorf. Calcio d'inizio alle ore 21.

Il match tra Inter e Bayer Leverkusen sarà trasmesso in tv da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 472 o 482 del digitale terrestre, 201 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite). Ma sarà trasmesso anche in chiaro, per tutti, sul canale TV8 del digitale terrestre.

Inter-Bayer Leverkusen sarà visibile in per gli abbonati Sky grazie al servizio Sky Go disponibile su pc, smartphone e tablet.

In alternativa si potrà optare per Now Tv acquistando uno dei pacchetti dedicati. Il match si potrà guardare in streaming anche sul sito ufficiale di TV8.

IN DIRETTA SU GOAL

Come di consueto, su Goal troverete la diretta testuale di Inter-Bayer Leverkusen: aggiornamenti continui a partire dal prepartita con le voci di tutti i protagonisti, fino al racconto minuto per minuto che vi consentirà di non perdervi nemmeno un singolo dettaglio dell'incontro.

Conte potrebbe confermare l'undici che ha ben figurato contro il : nuova esclusione per Eriksen, pronto a subentrare dalla panchina nella ripresa. Assente anche Skriniar: Godin in pole per giocare con De Vrij e Bastoni. Lukaku e Lautaro in attacco.

Bosz senza lo squalificato Aranguiz: a sostituirlo sarà Demirbay. Havertz pericolo numero uno per la difesa nerazzurra: unica punta supportata dall'ex Diaby, Amiri e Bailey.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro.

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Hradecky; L. Bender, Tapsoba, S. Bender, Wendell; Demirbay, Palacios; Diaby, Amiri, Bailey; Havertz.